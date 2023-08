格安販売中 mesh vintage design shirt big linen シャツ

●即購入大歓迎です。

人気 希少 アタッチメント 和紙 フックシャツ グラデーション



●About

ヴィンテージのメッシュのデザインシャツ。

夏や秋など様々な着こなしに対応できます。

XLサイズでオーバーサイズの着こなしに。

●Size メンズ XL

着丈 約76cm・肩幅 約53.5cm

身幅 約64.3cm・袖丈 約59cm

●Condition

B 細かいほつれはありますが、一般的な古着のコンディションと大差はありません。写真にてご確認ください。

※Used品のため1度人の手に渡ったモノ

であることを予めご了承お願い致します。

●Color

ベージュ

●Material

不明(リネン100%の生地感です)

メンズ レディース 問わず着られる

さまざまな古着を出品中。

シャツ種類···ワイシャツ

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

襟···レギュラーカラー

素材···麻(リネン)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

