ご覧いただきありがとうございます!

【セット内容】

●デスノート 英語版 全巻 1〜12

●デスノート おまけ13巻+小冊子

※13巻巻頭のTrue Name Cardは未開封です。

箱の角が少し傷んでいます。

少し黄ばんでいるところが数カ所あります。

買ったけど読まなかった。

全体的に状態はかなり良いです。

詳細な状態については画像をご確認ください。

以上をご理解の上、よろしければご購入ください。神経質な方や中古本に抵抗のある方やご理解のない方の購入はお控え下さい。

デスノート 英語版 全巻 the complete BOX set

返品や返金には非対応ですので併せてご理解ください。

即購入⭕️コメント中であっても購入された方優先します!

購入後はなるべく早く発送します。

⭐︎この他に質問等ありましたら、コメント下さい‼️

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

