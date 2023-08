ご覧頂きましてありがとうございます。

PALM ANGELS パームエンジェルス Tシャツ M



【商品説明】

美品 新作 2022SS

MONCLER モンクレール Tシャツ

ロゴアウトライン レタリングTシャツ ボックスシルエット

MONCLER GENIUS 7 FRGMT HIROSHI FUJIWARA



新品購入後、2〜3回着用してます。

大切に着用したので、目立った傷や汚れはないですが、あくまで着用した物になりますので、神経質な方や中古にご理解ない方はご購入をお控え下さい。

多少の使用感や傷汚れはあるとお考え下さい。

その分お安くしております。

※ハンガーは撮影用の為付きません

クラシックでコーディネートしやすい半袖Tシャツです。ロゴアウトラインのプリントが目を引き、肩には定番のフェルトロゴが付きます。

とてもオシャレなtシャツです。

カラー ネイビー

サイズ L (ボックスシルエット)

着丈: 約65.5cm 肩幅: 約52.0cm 身幅: 約58.5cm 袖丈: 約24.0cm

素人採寸になりますので、誤差はご了承下さい。

*コットンジャージ素材を使用

*クルーネック

*半袖

* Monclerビッグロゴプリント

*肩に定番フェルトロゴ

*リラックスフィット(ボックスシルエット)のデザイン

美品ですが、あくまで中古になりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

発送はネコポス(ポスト投函)になります。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

