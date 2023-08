【即発送可能】 マキャベリック MAKAVELIC ダブルボトルズ リュック バックパック リュック/バックパック

《商品説明》

ファッション、ストリート、スポーツをクロスオーバ―したバッグを提案するブランド、マキャベリック。素材選びからこだわり、機能性・耐久性を重要視しつつ、デイリー、トラベル、アクティビティスポーツに精通するギアをラインナップ。 時代に応じたトレンドやディテールを取り入れたバッグを提供しています。ナイロンとヌメ革を組み合わせてモード感をプラスした“SIERRA”シリーズより、1泊程度の荷物が入るビッグサイズのバックパックです。肉厚のショルダーハーネスと背面パッドがあしらわれ、快適に背負えます。

《サイズ/採寸cm表記、素人採寸の為誤差はご理解ください》

縦:50cm

横:30cm

幅:17cm

《素材》

本体:高密度ナイロン生地(N/ROBIC・弱撥水)

裏地:ポリエステル100%、ヌメ革(イタリア製カウレザー)

《カラー》

ブラック

《商品状態》

右サイドポケット、正面左側の留め具の部分が欠けております。

恐れ入りますが、写真にてご確認頂きご納得の上ご購入をお願い致します。

《その他》

商品は畳んで保管しておりますので畳ジワがある場合がございますのでご了承ください。

ペット、喫煙はございません。

商品の情報 ブランド マキャベリック 商品の状態 やや傷や汚れあり

