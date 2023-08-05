【即発送可能】 マキャベリック MAKAVELIC ダブルボトルズ リュック バックパック リュック/バックパック

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商品の説明

《商品説明》
【新品】アークテリクス　BLADE20

THE NORTH FACE ヒューズボックス リーフウォーターズNM82255
ファッション、ストリート、スポーツをクロスオーバ―したバッグを提案するブランド、マキャベリック。素材選びからこだわり、機能性・耐久性を重要視しつつ、デイリー、トラベル、アクティビティスポーツに精通するギアをラインナップ。 時代に応じたトレンドやディテールを取り入れたバッグを提供しています。ナイロンとヌメ革を組み合わせてモード感をプラスした“SIERRA”シリーズより、1泊程度の荷物が入るビッグサイズのバックパックです。肉厚のショルダーハーネスと背面パッドがあしらわれ、快適に背負えます。
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《サイズ／採寸cm表記、素人採寸の為誤差はご理解ください》
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縦:50cm
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横:30cm
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幅:17cm
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《素材》
稀少　JANSPORTS ジャンスポ　ヴィンテージ　バック　USA製　90's

希少入手困難大人気カラー☆ノースフェイスヒューズボックス
本体：高密度ナイロン生地（N/ROBIC・弱撥水）
soyu6確認商品 The North Face パックバック
裏地：ポリエステル100％、ヌメ革（イタリア製カウレザー）
値下げ❗️TUMI Alpha Bravoビジネスリュック

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《カラー》
アニヤ ハインドマーチ アイズ リュック
ブラック
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《商品状態》
THE NORTH FACE HOT SHOT NM72302
右サイドポケット、正面左側の留め具の部分が欠けております。
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恐れ入りますが、写真にてご確認頂きご納得の上ご購入をお願い致します。
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Divoom BACKPACK m ひかるリュックサック　防水
《その他》
超希少廃盤限定カラー入手難エックスレイプリントノースフェイスヒューズボックス30
商品は畳んで保管しておりますので畳ジワがある場合がございますのでご了承ください。
MAKAVELIC マキャベリック ダブルボトルズ バックパック リュック
ペット、喫煙はございません。

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商品の情報

ブランドマキャベリック
商品の状態やや傷や汚れあり

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《商品説明》ファッション、ストリート、スポーツをクロスオーバ―したバッグを提案するブランド、マキャベリック。素材選びからこだわり、機能性・耐久性を重要視しつつ、デイリー、トラベル、アクティビティスポーツに精通するギアをラインナップ。 時代に応じたトレンドやディテールを取り入れたバッグを提供しています。ナイロンとヌメ革を組み合わせてモード感をプラスした“SIERRA”シリーズより、1泊程度の荷物が入るビッグサイズのバックパックです。肉厚のショルダーハーネスと背面パッドがあしらわれ、快適に背負えます。《サイズ／採寸cm表記、素人採寸の為誤差はご理解ください》縦:50cm横:30cm幅:17cm《素材》本体：高密度ナイロン生地（N/ROBIC・弱撥水）裏地：ポリエステル100％、ヌメ革（イタリア製カウレザー）《カラー》ブラック《商品状態》右サイドポケット、正面左側の留め具の部分が欠けております。恐れ入りますが、写真にてご確認頂きご納得の上ご購入をお願い致します。《その他》商品は畳んで保管しておりますので畳ジワがある場合がございますのでご了承ください。ペット、喫煙はございません。

商品の情報

ブランドマキャベリック
商品の状態やや傷や汚れあり

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28分钟前

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