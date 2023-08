不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます!

出品物の中から送料込み500円で不定期にて販売させて頂きますので是非フォローお願い致します。

詳しくは自己紹介欄をご覧下さい。

ご覧いただきありがとうございます。

●フォロー割

フォローしていただけましたら

※〜5000円→200円引き

※〜10000円→400円引き

※11000円〜→800円引き

※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。

※購入前にコメントお願いします。

※発送は小さく折り畳んでの発送となります。

●説明

ナイキが誇るスポーツ界をリードする研究開発機関、Nike Sports Research Laboratoryのナイロンスタジャンになります。

フロントにフェルトのようなNSRLのビッグプリント。

一見NIKEとは分かりませんが、右袖にNIKEロゴ刺繍、右肩にはナイキ リサーチ ラボラトリーの刺繍です。

ボタンにスウォッシュ。

メンズ、レディース共に着て頂けると思います。

●カラー

ブラック系

黒

●状態

袖に薄い汚れがあります.

古着のため、多少の着用感ございますが、まだまだ着ていただけると思います。

出品物は基本的に古着になります。

検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。

古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。

あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。

●サイズ

XL

着丈:約70cm

身幅:約62cm

裄丈:約90cm

袖丈:約51cm腋下より計測

多少の誤差はご了承下さい。

他にもナイキ、アディダス、ポロ ラルフローレン、チャンピオン、ノースフェイス、パタゴニア、ステューシーなどを出品しておりますので、他の出品物も是非ご覧下さい。

80s~90s(80's 90's)のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

