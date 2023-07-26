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【ギフ_包装】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

商品の説明

✳︎CHANEL　シャネル✳︎
【レア】ヴィンテージ　HERMES エルメス　二つ折り財布　ネイビー
コインケース、中古です。
FENDI フェンディ　ピーカブー　マイクロミニ財布
美品な方とは思いますが、内側や角のところに多少の汚れはあります。
【希少品】HERMES　ベアン　コンビネ
写真でご確認お願いします。
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カメリアの型押しと、鮮やかなピンク色がとっても可愛いです。
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✳︎付属品
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箱、布袋、ショップ袋、シリアルナンバーカード
FENDI セレリア ピーカブー 3つ折り財布 ピンク×オレンジ レザー タグ付
写真の通りです。
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✳︎素材
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レザー
フェンディ レザー エフイズ 8M0395 三つ折り財布 ピンク FENDI

かつみん様 専用
○サイズ（cm）
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タテ　約7
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ヨコ　約10.5
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マチ　約2
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素人の採寸ですので誤差はご了承ください。
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エルメス　ベアンコンパクト
阪急百貨店、大阪•梅田本店にて購入
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新品の様な美しい商品が欲しい方は、購入をご遠慮ください。

CHANEL シャネル カンボン 二つ折り 財布 ピンク

商品の情報

ブランドシャネル
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✳︎CHANEL　シャネル✳︎コインケース、中古です。美品な方とは思いますが、内側や角のところに多少の汚れはあります。写真でご確認お願いします。カメリアの型押しと、鮮やかなピンク色がとっても可愛いです。✳︎付属品箱、布袋、ショップ袋、シリアルナンバーカード写真の通りです。✳︎素材レザー○サイズ（cm）タテ　約7ヨコ　約10.5マチ　約2素人の採寸ですので誤差はご了承ください。阪急百貨店、大阪•梅田本店にて購入新品の様な美しい商品が欲しい方は、購入をご遠慮ください。

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ギフ_包装】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

29分钟前

【ギフ_包装】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

¥33,000 ¥18,810

(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d4bbd6

 1394

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

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【ギフ_包装】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布 【ギフ_包装】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

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CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


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CHANEL /シャネル カメリア ココマーク コインケース キーリング付き ポーチ カードケース マルチケース KS 美品 Aランク :ks220323vc01:ブランドショップリバース - 通販 - Yahoo!ショッピング


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

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