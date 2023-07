コレクション整理の為に出品。アンダーカバーのザミアン×SILLY THINGのスニーカーになります。色はレッドです。材質は牛革になります。サイズ大きめの作りですので26.5cm〜27.5㎝(Lサイズ)ぐらいの方が、丁度良いと思います。

NOWHEREで販売された当時新品のまま、ソールリペア10mm厚の黒ラインソールを貼ってあります。新品未使用ですが黒ソールを取り付けた際、ソールの加工屋が周りを擦り合わせる時に、ボクシングテープを部分的に擦ってしまった跡があります。

アンダーカバーのコアなコレクターも、この状態で保有されている方は居ないと思います。

スニーカーのみ、箱や付属品はない事を予めご了承下さい

激レア品。コレクターさん如何ですか?

状態はあくまで主観です。

説明不備がないように検品はしておりますが、あくまで素人によるものですので神経質な方や 完璧なお品を求められる方の入札はお控えください。

#undercover

#アンダーカバー

#zamiang

#ジャックパーセル

#アンダーカバースニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アンダーカバー 商品の状態 新品、未使用

