Canon FDマウント

F06 / ペンタックス 16-45mm F4 ED AL /5004-8



【美品】Sony FE20-70mm F4 G SEL2070G

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

❤️快適に撮影できるSTM望遠レンズ★キャノン 55-250mm IS STM❤️

キャノンの単焦点広角レンズ

sigma 14-24mm f2.8 dg dn Eマウント

FD 35mm f2 S.S.C(Ⅰ)です。

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD [ニコン用]



Canon EF-s 55-250 カメラレンズ T111

外観は多少使用感有りますが比較的綺麗です。

M.ZUIKO DIGITAl ED 12-100mm F4.0 IS PRO

ピントリングスムーズです。

【ほぼ新品】OLYMPUS ED 75-300

絞りリング程よいクリック感です。

ニコン ズームレンズ 18-105mm F3.5-5.6 G ED DX VR

絞り羽根油シミ有りません。

Canon 望遠ズームレンズ EF-S 55-250mm F4-5.6 IS

レンズ内清掃済みですが取り残したチリはあるかもしれません。

OLYMPUSズイコーデジタルED50-200mmF2.8-3.5

カビ、キズ、くもりは有りませんが

Panasonic LUMIX G 45-175mm

後玉に指紋のような跡が少し有ります。

手振れ補正つき!! Canon EF-S 18-135mm IS #5067

撮影には影響無いと思われます。

TAMRON タムロン SP15-30 F2.8 VC US(A012)



❤️お出かけに❤️手振れ補正付き❤️Canon EF-S 55-250 IS 0623

付属品 レンズキャップ(前、後)

SONY SEL2870(FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS)



タムロン SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II VC ニコン用

ご質問ございましたらわかる範囲でお答えいたします。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon FDマウントご覧頂きまして誠にありがとうございます。キャノンの単焦点広角レンズFD 35mm f2 S.S.C(Ⅰ)です。外観は多少使用感有りますが比較的綺麗です。ピントリングスムーズです。絞りリング程よいクリック感です。絞り羽根油シミ有りません。レンズ内清掃済みですが取り残したチリはあるかもしれません。カビ、キズ、くもりは有りませんが後玉に指紋のような跡が少し有ります。撮影には影響無いと思われます。付属品 レンズキャップ(前、後)ご質問ございましたらわかる範囲でお答えいたします。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オリンパス M.ZUIKO 40‐150㎜☆望遠レンズ☆シルバータムロン AF 28-300mm F/3.5-6.3 IF MACROウェイパー様 XF18-55 F2.8-4 R LM OISTAMRON 28-200mm F/2.8-5.6オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED60mm F2.8MacroCanon EOS M100【カメラ】CANON EF100-400 4.5-5.6L IS II USME02/ シグマ 50-500mm APO HSM EX キャノン用/4849canon ef50mm f1.4 usm