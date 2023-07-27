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【日本未発売】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

商品の説明

✳︎CHANEL　シャネル✳︎
ステラマッカートニー 三つ折り財布　ミニウォレット
コインケース、中古です。
【不織布付き】⛄️美品⛄️ ルイヴィトン　モノグラム　カルトクレディ　折り財布
美品な方とは思いますが、内側や角のところに多少の汚れはあります。
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写真でご確認お願いします。
ルイ・ヴィトン　カルトクレディ　Wホック財布　メンズ　レディース　男女共用

【極美品】ルイヴィトン エピ ポルトトレゾール エテュイパピエ 三つ折り メンズ
カメリアの型押しと、鮮やかなピンク色がとっても可愛いです。
【新品未使用】【MM6】折り財布

PRADA（プラダ）財布
✳︎付属品
美品 イヴサンローラン 2つ折り財布
箱、布袋、ショップ袋、シリアルナンバーカード
まっすー様✨✮LOUISVUITTON✮《超美品》人気のモノグラム
写真の通りです。
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【送料無料】ルイヴィトン　二つ折り財布　モノグラム
✳︎素材
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レザー
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素人の採寸ですので誤差はご了承ください。
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CHANEL がま口 二つ折り財布 キャビアスキン レザー ブラック
阪急百貨店、大阪•梅田本店にて購入
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新品の様な美しい商品が欲しい方は、購入をご遠慮ください。

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商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

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✳︎CHANEL　シャネル✳︎コインケース、中古です。美品な方とは思いますが、内側や角のところに多少の汚れはあります。写真でご確認お願いします。カメリアの型押しと、鮮やかなピンク色がとっても可愛いです。✳︎付属品箱、布袋、ショップ袋、シリアルナンバーカード写真の通りです。✳︎素材レザー○サイズ（cm）タテ　約7ヨコ　約10.5マチ　約2素人の採寸ですので誤差はご了承ください。阪急百貨店、大阪•梅田本店にて購入新品の様な美しい商品が欲しい方は、購入をご遠慮ください。

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【日本未発売】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

34分钟前

【日本未発売】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

¥33,000 ¥18,810

(税込) 送料込み
5
10
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商品の情報

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出品者

8305969ffd2c

 1930

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

8305969ffd2c
【日本未発売】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布 【日本未発売】 CHANEL　シャネル　コインケース　カメリア 折り財布

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com


CHANEL /シャネル カメリア ココマーク コインケース キーリング付き ポーチ カードケース マルチケース KS 美品 Aランク :ks220323vc01:ブランドショップリバース - 通販 - Yahoo!ショッピング

CHANEL /シャネル カメリア ココマーク コインケース キーリング付き ポーチ カードケース マルチケース KS 美品 Aランク :ks220323vc01:ブランドショップリバース - 通販 - Yahoo!ショッピング


CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

CHANEL シャネル コインケース カメリア | www.victoriartilloedm.com

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