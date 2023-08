【アイテム説明】

ローラアシュレイ 大きいサイズ ロング丈 ワンピース 薔薇 花柄 水色 13

薔薇が咲き誇り、苺が実る庭園をイメージしたローズベリーガーデン柄のセーラー衿ロングワンピースです。リアルタッチな絵柄が甘すぎずクラシカルな雰囲気にしてくれます。暑くなると一枚で着用でき、かごバッグや麦藁帽子などとも相性◎

【素材】裏地 あり 透け感あり 伸縮性なし

カラー...ピンク

柄・デザイン...花柄、ストライプ

袖丈...半袖

季節感...春, 夏, 秋, 冬

ロリータファッション lolita

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アクシーズファム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

