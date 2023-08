【爆売りセール開催中！】 AgustD SUGA D-DAY セット ラキドロ ユニバ K-POP/アジア

SUGA Agust D Solo Album 'D-DAY'

SUGA Agust D Solo Album 'D-DAY'ユニバーサルミュージックストア ラッキードロー セットuniversal music store UMS lucky draw日本 限定Ver.D-Day CDVer.1 Ver.2 封入トレカ +ランダム ×2※ランダム確認、QRコード取り出す為にシュリンク上部をカットしています※QRコードのみ付いていませんトレカは、スリーブに入れて硬質ケースに入れて発送させて頂きます。※再利用の箱で発送させて頂く場合があります。1度人の手に渡ったものである事や海外製品の為、細かなスレや傷もあること等ご理解、ご納得の上で、購入をご検討下さいますよお願い致します。※他サイトにも出品しておりますので急遽、削除する場合があります。在庫状況及びご不明な点、ご質問があればコメントを下さい。

