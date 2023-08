【使い勝手の良い】 mesh vintage design shirt big linen シャツ

●即購入大歓迎です。

【丁寧梱包、迅速発送】DESCENDANT CPOC FLANNEL SHIRT



→フォローしていただいた方、¥200-引き

→セットで購入していただいた方、¥300-引き

フォロー+セットで合計金額より¥500-引き

※割引き適用する際は購入前にコメントお願いします。

—————————————————————

●About

ヴィンテージのメッシュのデザインシャツ。

夏や秋など様々な着こなしに対応できます。

XLサイズでオーバーサイズの着こなしに。

その他シャツはこちらより。

#トビーShirt

●Size メンズ XL

着丈 約76cm・肩幅 約53.5cm

身幅 約64.3cm・袖丈 約59cm

●Condition

B 細かいほつれはありますが、一般的な古着のコンディションと大差はありません。写真にてご確認ください。

※Used品のため1度人の手に渡ったモノ

であることを予めご了承お願い致します。

●Color

ベージュ

●Material

不明(リネン100%の生地感です)

—————————————————————

メンズ レディース 問わず着られる

さまざまな古着を出品中。

出品中商品はコチラより

→ 古着屋 #トビー古着

シャツ種類···ワイシャツ

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

襟···レギュラーカラー

素材···麻(リネン)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

