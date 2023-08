#めごのレディース服はこちら

✨即購入大歓迎✨

※コメント欄よりお値下げ交渉も承ります◎

※ご購入前には必ず一度プロフィール欄をご確認下さいますよう、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

※画像内のハンガーや小物や付属しませんのでご了承くださいませ。

【ブランド】

FOXEY NEW YORK フォクシーニューヨーク

【アイテム】

ワンピース ドレス 春夏秋 ノースリーブ フレンチスリーブ クルーネック フィットアンドフレア Aライン 美シルエット サイドギャザー 膝下丈 ロング 無地 上品 シンプル ベーシック 定番 キレイめ 大人可愛い フェミニン 清楚 高級感 エレガント 華やか ブランド古着 ポケットあり 日本製

【素材】

ポリエステル

【おすすめシーン】

お呼ばれ パーティー フォーマル セレモニー 結婚式 二次会 オケージョン デート 同窓会 記念日

【カラー】

ダークグレー チャコールグレー

灰色

【サイズ】

38(Sサイズ相当)

着丈約97cm

肩幅約40cm

身幅約40cm

ウエスト約34cm

※平置き実寸のサイズです。

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませm(_ _)m

【状態】

状態ランク 《 AA 》

SS|新品または未使用品

S |使用感をほとんど感じない美品

AA|多少の使用感はあるが比較的良い状態

A |多少の使用感はあるが着用に問題なし

B |僅かな汚れやダメージあり

C |気になる程度の汚れやダメージあり

D |致命的な汚れやダメージあり

※特筆すべきダメージ等見られず、まだまだキレイにご着用いただける状態です^ ^

※自宅保管しておりましたので、完璧な状態を求める方、神経質な方はご遠慮下さいm(_ _)m

エポカ EPOCA

ルネ Rene

セルフォード

グレースコンチネンタル

トッカ TOCCA

エムプルミエ

等お好きな方にもオススメです♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシーニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

