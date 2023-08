いつもご覧いただきありがとうございます♪

○詳細

【機種】iPhone11

【容量】128GB

【iOS】16.5

【シリアル】DNPCFL3UN73D

【キャリア】SIMフリー

【imei】352930113676292 ○

【電池】ー 100% ※11は最大容量が表示されません。2018年以降に発売された機種のため、バッテリー社外品メッセージが表示されます。バッテリーの品質に一切問題ありません。

【色】Black

【水没】なし

【交換】PSEマーク取得済み新品バッテリー 防水防塵テープ施工済み※プロフ参照

#76292

★内容物★

①本体

②硬度9H強化ガラスフィルム

③急速充電対応‼︎充電ケーブル

④シムピン

⑤清掃クロス

※箱は付属しません

○状態 ※完璧ではありません

【画面】

《S》極めて微細な傷が僅かにあり、もしくは傷は確認できない。非常に綺麗な状態!※中古の為、完全無傷は保証できません

(傷詳)光反射凝視で一部に非常に薄い傷僅かにあり 非常に綺麗です!

【側面】

《A》薄い傷、微細な傷が所々にあり。綺麗な状態※無傷ではない

(傷詳)右上角に小さい傷一つあり とても綺麗です!

【背面】

《B》細かい傷、使用感はあるが比較的綺麗な状態

(傷詳) 光反射凝視で全体に細かい細かい傷あり 目立つ傷がなく比較的綺麗です!

【総評】

《A》薄い傷、微細な傷が所々にあり。綺麗な状態※無傷ではない

#ここあiPhone一覧 ←タップ

☆即日発送対応‼︎

☆不備返品可

下出品中

7 8 X XS XR 11 12 13 SE2 SE3 PLUS pro mini MAX iPhone8 iPhoneX iPhoneXS iPhoneXR iPhone11 iPhone12 iPhone13 iPhoneSE2 第2世代 32 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体 アイフォーン 64 128 256 512 第3世代 iPhone13pro iPhone12pro iPhone11pro iPhone14 iPhone14pro 14

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

