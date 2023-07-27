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【売れ筋】 コンバース チャックテイラー. [ココア色] スニーカー

商品の説明

■商品文
Adidas Malmö 28.5cm
コンバースのチャックテイラーです。
70s PRO-KEDS プロケッズロイヤルプラス ビンテージ
ココア色でとてもかわいい一足です！！
jordan4 tour yellow 26.5cm

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✅はじめに
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ご覧頂き、ありがとうございます。
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・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。
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・新商品は入荷次第、随時出品しております。
コンバース　チャックテイラー　ハイカット　70s 当て布　9/ハーフ　USA製
ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると
Supreme Vans Speed White 26.5cm
嬉しいです。
NIKE × sacai × undercover LDワッフル

UNDERCOVER × R.E.R 　ジャックパーセル

コンバース　ジャックスター
・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、
ナイキ　ダンクハイ　しましま２　28.5cm
ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。
エアフォース1×ビリーアイリッシュ

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他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。
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✅商品情報
SARU様　new balance M996 D 25.5cm USA グレー
・ブランド： コンバース
【希少】NEW BALANCE U990 V6 TC6 USA製 27cm新品
・色柄： ココア
ナイキ エアジョーダン1 ダークモカ 26.0cm
・サイズ表記： 10
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・素材：
ネイバーフッドスニーカー
・状態： new
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✅サイズ詳細 （単位：cm）
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✅発送期間
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補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。
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✅注意事項
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・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。
ナイキ エアフォースワン "フラックス"

NIKE AIR MAX COMMAND 28cm
・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。
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✅さいごに
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皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく
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是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

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エアモアアップテンポ96 ナイキ　27.0cm 新品未使用品

NEW BALANCE M2002RNB
■商品文コンバースのチャックテイラーです。ココア色でとてもかわいい一足です！！✅はじめにご覧頂き、ありがとうございます。・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ステューシー・スラッシャー                 ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️                             #peopleM✅商品情報・ブランド： コンバース・色柄： ココア・サイズ表記： 10・素材：・状態： new✅サイズ詳細 （単位：cm） :28.5✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

【売れ筋】 コンバース チャックテイラー. [ココア色] スニーカー

51分钟前

【売れ筋】 コンバース チャックテイラー. [ココア色] スニーカー

¥17,280 ¥12,960

(税込) 送料込み
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f8681

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f8681
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