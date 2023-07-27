【売れ筋】 コンバース チャックテイラー. [ココア色] スニーカー

■商品文

Adidas Malmö 28.5cm

コンバースのチャックテイラーです。

70s PRO-KEDS プロケッズロイヤルプラス ビンテージ

ココア色でとてもかわいい一足です！！

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✅はじめに

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ご覧頂き、ありがとうございます。

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【新品未使用】M990 BK6 V6 28cm

・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

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NIKE AIR JORDAN1 MID SE 26cm ハイパーロイヤル

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

コンバース チャックテイラー ハイカット 70s 当て布 9/ハーフ USA製

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

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嬉しいです。

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コンバース ジャックスター

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

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ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

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他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

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アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ステューシー・スラッシャー

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✅商品情報

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・ブランド： コンバース

【希少】NEW BALANCE U990 V6 TC6 USA製 27cm新品

・色柄： ココア

ナイキ エアジョーダン1 ダークモカ 26.0cm

・サイズ表記： 10

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・素材：

ネイバーフッドスニーカー

・状態： new

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BRAND BLACK KITE RACER CAMO 28cm 厚底 +おまけ



新品 ガゼル インドア GAZELLE INDOOR HQ8717 27.0cm

✅サイズ詳細 （単位：cm）

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ナイキ エアジョーダン 1 OG ブリーチドコーラル



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✅発送期間

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補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

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New Balance 992 EC ※日本未発売



NIKE WMNS Air Jordan 11 Retro

✅注意事項

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・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

ナイキ エアフォースワン "フラックス"



NIKE AIR MAX COMMAND 28cm

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

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✅さいごに

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皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

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思っています。

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是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

■商品文コンバースのチャックテイラーです。ココア色でとてもかわいい一足です！！✅はじめにご覧頂き、ありがとうございます。・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ステューシー・スラッシャー ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #peopleM✅商品情報・ブランド： コンバース・色柄： ココア・サイズ表記： 10・素材：・状態： new✅サイズ詳細 （単位：cm） :28.5✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ウィメンズ エアフォース1 0'7 EX 26cmtravis scott air jordan1lowエアモアアップテンポ96 ナイキ 27.0cm 新品未使用品NEW BALANCE M2002RNB