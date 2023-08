60sのUSA製AMERICAN OPTICALのZ87 SAFETYです。

アメリカンオプティカルと一目でわかるAOヒンジのスモールサイズはとても希少モデルです。箱付きデッドストックで全体的に状態良好ですが、ビンテージになりますのでご理解いただける方お願い致します。

フレームには「American Optical 4 1/2」の刻印があり、サイドシールドのアタッチメントや穴もなく、普段使いに最適なモデルです。

サイズ 44□22(ゴールデンサイズです。レディースも着用できます。)

カラー チョコレートブラウン(ブラックよりも顔馴染みが良いフレームカラーで最近では流通量が少なく希少カラーです)

レンズ クリア(AOオリジナルレンズが搭載されています。)

この他にもボシュロム、アメリカンオプティカル等のビンテージサングラスも出品しています。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

商品の情報 ブランド アメリカンオプティカル 商品の状態 新品、未使用

