【美品】 MONCLER 新品未使用 モンクレール スウェット キッズ 120〜130cm ボトムス

新品未使用 MONCLER モンクレール 半ズボン ハーフパンツ 8A 120〜130cm キッズ ブラック 黒 スウェット ウエストゴム 大人気 タグ付き

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

新品未使用 MONCLER モンクレール 半ズボン ハーフパンツ 8A 120〜130cm キッズ ブラック 黒 スウェット ウエストゴム 大人気 タグ付き★即購入歓迎★ご覧いただきありがとうございますブランド:MONCLER モンクレールサイズ:キッズ8A120〜130cm着丈41cmカラー···ブラック柄・デザイン···プリント(ロゴなど)パンツ丈···ハーフ・ひざ丈ボトムウエスト···ウエストゴム・紐季節感···春、夏、秋素材:綿 コットン スウェット購入場所:ヨーロッパMONCLER正規取扱店購入時期:2022年7月ヨーロッパ正規取扱店から購入しております。100%正規品ですのでご安心くださいませ。ご希望があれば購入時のレシートコピーを同封させていただきます。1日〜2日以内に発送させていただきます!早めの発送を心がけております。★追跡付き・匿名配送可能です。ペット、喫煙者等おりませんのでキレイな状態でお届けしております。すり替え防止の為返品は承っておりませんm(__)mまた過度な値下げ交渉もお断りさせていただきます。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)カラー...ブラック柄・デザイン...プリント(ロゴなど)パンツ丈...ハーフ・ひざ丈素材...ジャージボトムウエスト...ウエストゴム・紐季節感...春, 夏, 秋

