超格安価格 small orb ネックレス　ユニオンジャック ネックレス

サイズ

あこやパール ネックレス ピアス セット SV WG

FREE：全長43-46.5

お値下げしましたK18WGダイヤモンドネックレス

チャーム部分

キラキラshop 豪華 スファレライト ダイヤネックレス PT900

FREE：縦1.5 横1.7

vivienne westwood (ヴィヴィアンウエストウッド)ネックレス

アジャスターで調節可能

18金 ネックレス 4.4g 42cm K18 デザインチェーン



ティファニー オープンハート ネックレス エルサ・ペレッティ 16mm

数年前にグアムにて購入しました。

バースデーストーン ネックレス

ゴールドをあまりつけていないため出品いたします。

Christian Dior ネックレス・イヤリングセット



値下げ早いもの勝ち！ダイヤモンドネックレス

手前の袋に入れてお送りいたします。

【新品】Swarovski スワロフスキー Sunny Flower

箱入りでの郵送は致しかねます。

K10 ダイヤモンドコイン ネックレス 4月誕生石



専用JF55★高級 黒蝶真珠 11.5mm ダイヤ K18WG ペンダントヘッド



貴重 イギリス アンティーク K21 ガーネット ネックレス



ROCCA パールネックレス

#ヴィヴィアンウエストウッド

【値下‼︎】ティファニー エルサペレッティ マドンナ ネックレス シルバー 925

#Vivienne Westwood

貴重アンティーク♪チベットアクセサリー♪縁起良い〜

#オーブ

Christian Dior ベネチアン チェーン ネックレス

#ユニオンジャック

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズFREE：全長43-46.5チャーム部分FREE：縦1.5 横1.7アジャスターで調節可能数年前にグアムにて購入しました。ゴールドをあまりつけていないため出品いたします。手前の袋に入れてお送りいたします。箱入りでの郵送は致しかねます。#ヴィヴィアンウエストウッド#Vivienne Westwood#オーブ#ユニオンジャック

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

赤珊瑚 ネックレス