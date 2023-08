ご覧頂きましてありがとうございます!!

☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆

※〜3999円→200円引き

※〜9999円→300円引き

※10000円〜→500円引き

上記に加え、

☆まとめ買いで合計から300円引き☆

☆リピーターの方は更に200円引き☆

コメントにて「フォロー割」「まとめ買い割」「リピーター割」と必ずお知らせください(^^)

後からの申告は対応できかねます。

ご了承ください!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 実寸(単位:cm) ■

着丈62

身幅55

肩幅50

袖丈69

※多少の誤差はご了承ください。

メンズ・レディース問わず着て頂けます

■ サイズ表記 ■

L

■ 素材 ■

ポリエステル polyester ナイロン nylon

■ カラー / 柄 ■

カーキ ピスタチオ ダークグリーン 深緑

■ 状態 ■

目立った傷や汚れなし

■ 商品詳細 ■

大人気のカーキ

暖かく、極寒の寒さでも耐えれます。

コヨーテファーで取り外しも可能です!

■ ご不明な点はお気軽にご質問ください。

■ #古着屋5808

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カナダグース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

