爆買い！ AgustD SUGA D-DAY セット ラキドロ ユニバ K-POP/アジア

SUGA Agust D Solo Album 'D-DAY'

ユニバーサルミュージックストア

universal music store UMS lucky draw

日本 限定Ver.

D-Day CD

Ver.1 Ver.2 封入トレカ +ランダム ×2

※ランダム確認、QRコード取り出す為に

シュリンク上部をカットしています

※QRコードのみ付いていません

トレカは、スリーブに入れて

硬質ケースに入れて発送させて頂きます。

※再利用の箱で発送させて頂く場合があります。

1度人の手に渡ったものである事や

海外製品の為、細かなスレや傷もあること等

ご理解、ご納得の上で、

購入をご検討下さいますよお願い致します。

※他サイトにも出品しておりますので

急遽、削除する場合があります。

在庫状況及びご不明な点、ご質問があれば

コメントを下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

