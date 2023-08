ご覧くださりありがとうございます。

ご覧くださりありがとうございます。『機動武闘伝Gガンダム』より、ガンダムファイター、ジョルジュの機体ガンダムローズです。写真だと分かりにくいですが、味付け薄めのグラデーション塗装してあります。マントの青はキャンディー塗装です。Gジェネレーション(ゲーム)で、思い入れがあったため綺麗に、丁寧に作成しました。プレミアムバンダイ限定の商品となります。素人作品ですのでプロのような仕上がりではありません。○制作課程やすりがけ→スジ彫り(一部スジ彫りの変更)→本塗装→クリア塗装→スミ入れ写真等をご覧いただき、状態にご納得かつ気に入りましたらご購入ください。もっと写真が必要な場合は、コメントで伝えていただければ撮影します。蛍光塗料を使用し、ツインアイを塗分けていますので、ブラックライトに反応します。また、ローゼス・ビットのエフェクトの一部にも蛍光塗料を使用し塗分けていますので、ブラックライトで光ります。面出しやパネルラインのスジ彫りをしています。○注意点写真に写っているものがすべてです。足首のモールドは、機械として違和感があったため、パネルラインの変更を行っています。発送の際は、丁寧に梱包しますが、輸送の際の振動等により、塗装剥がれや破損が生じる可能性があります。その際は、購入者様でリタッチ等をお願いします。よろしくお願いいたします。#ガンプラ#ジョルジュ・ド・サンド#ガイアノーツ#ネオフランス#何度見ても美しい #ジャック・イン・ダイヤ#シャッフル同盟#ガンダム#完成品#全塗装#HG#MG#RG#PG#ハイグレード

