女の子向けプレゼント集結 パライバトルマリン　プラチナ　エタニティ　ダイヤモンドリング　パヴェリング リング

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●サイズ11号 サイズ直し別途料金¥３０００

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●ご注文商品につきましては、専用ケースをお付けいたします。

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●総重量約6.3グラム

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●中央宝石研究所鑑別書付き

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●小売価格¥680,000

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☆他にも出品致しておりますので在庫のご確認下さいませ^ ^

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

●素材プラチナ900パライバトルマリン0.32カラット ダイヤモンド0.62カラット ●デザイン部分幅、縦約4.2ミリ サイズ直し部分幅約3.3ミリ ●サイズ11号 サイズ直し別途料金¥３０００●ご注文商品につきましては、専用ケースをお付けいたします。●総重量約6.3グラム●中央宝石研究所鑑別書付き●小売価格¥680,000☆プレゼントや自分へのご褒美にいかがですか^ ^☆他にも出品致しておりますので在庫のご確認下さいませ^ ^

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