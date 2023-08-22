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女の子向けプレゼント集結 パライバトルマリン　プラチナ　エタニティ　ダイヤモンドリング　パヴェリング リング

商品の説明

●素材プラチナ900パライバトルマリン0.32カラット ダイヤモンド0.62カラット　
【美品】FREY WILLE エナメルリング　フライ・ヴィレ
●デザイン部分幅、縦約4.2ミリ サイズ直し部分幅約3.3ミリ　
K18 エメラルド エタニティリング
●サイズ11号 サイズ直し別途料金¥３０００
パライバトルマリン　プラチナ　エタニティ　ダイヤモンドリング　パヴェリング
●ご注文商品につきましては、専用ケースをお付けいたします。
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●総重量約6.3グラム
リエジュ アミュレットリング
●中央宝石研究所鑑別書付き
天然 非加熱パープル サファイア ダイヤ リング1ct k18 f
●小売価格¥680,000
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☆他にも出品致しておりますので在庫のご確認下さいませ^ ^

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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●素材プラチナ900パライバトルマリン0.32カラット ダイヤモンド0.62カラット　●デザイン部分幅、縦約4.2ミリ サイズ直し部分幅約3.3ミリ　●サイズ11号 サイズ直し別途料金¥３０００●ご注文商品につきましては、専用ケースをお付けいたします。●総重量約6.3グラム●中央宝石研究所鑑別書付き●小売価格¥680,000☆プレゼントや自分へのご褒美にいかがですか^ ^☆他にも出品致しておりますので在庫のご確認下さいませ^ ^

商品の情報

商品の状態新品、未使用

女の子向けプレゼント集結 パライバトルマリン　プラチナ　エタニティ　ダイヤモンドリング　パヴェリング リング

54分钟前

女の子向けプレゼント集結 パライバトルマリン　プラチナ　エタニティ　ダイヤモンドリング　パヴェリング リング

¥138,000 ¥63,480

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