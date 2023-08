ご覧頂きありがとうございます。

45rpm リバーシブルジャケット コットン フリース

即購入OKですのでお気軽にどうぞ!

■商品

■素材

ウール90%

ナイロン10%

■サイズ表記S

肩幅42

身幅49

着丈65

袖丈62

※多少の誤差はご了承下さい。

※着用感に関しましては身長 体重 体格 骨格などによる個人差がございますので返答致しかねます。実寸を参考にお手持ちのお洋服にてご確認くださいませ^ ^

■状態

特に気になるダメージ等なくまだまだご着用頂けるかと思います。

・ワコマリアのウールブルゾン。

背面に大きくワコマリアとギルティパーティーの刺繍ロゴが入っていて◎

画像を見て頂きたいのですが、刺繍の入れ方がかなりオシャレです。

気になる方はぜひ。

○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます^ ^

○USED品につき多少の使用感はございます。古着にご理解の無い方、状態を気にされる方は購入をお控えください^ ^

○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^

○ 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 のメルカリ便にて発送致します。

頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください☆

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

