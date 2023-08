I am I プレゼントサンダル

閲覧ありがとうございます。

■サイズ

24.5センチ

ヒール部分は7センチ程度

■状態

数回着用

グレーの合皮部分にスレ

ウッドソール(つま先、ヒール)に細かい傷や凹みあり

■説明

発売直後に2回ほど着用。その後暗所にて保管。傷の詳細は写真をご確認ください。

発売されて数年経っていることもあり色褪せがあるかもしれません。また一度人の手に渡ったものであることをご理解のうえご購入いただきますようお願いいたします。

■発送方法

水濡れ防止の袋に入れてリサイクル資材を使用したゆうパック発送。

■即購入可

ご質問あればコメント欄にご記入ください。

アイアムアイ クマプレゼントサンダル

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アイアムアイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

