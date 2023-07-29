公式 ☆坂本直行☆「みやまだいこん」シルクスクリーン四ツ　未使用！ 版画

帯広市の六花亭製菓の包装紙のデザインを手がけたことで有名！

てぃんくる 版画 rose ciero la sera



版画 面梟 メンフクロウ 梟 ふくろう フクロウ barn owl 水性木版画

作者：坂本直行

☆ 清水 敦 ☆「 おもちゃ 」 銅版画 特寸 良好！

題名：「 みやまだいこん 」

JIM BUCKLES ジム・バックルス 古城 リトグラフ 95分の74 美品

技法：シルクスクリーン

1994 年ウィンブルドン・オフィシャル絵画 by画家バクスター氏

サイズ：イメージサイズ約300X220mm

【tomatomaton様専用】ジャック・デペルト リトグラフ 秋の川辺

エディション：103/250

松本旻 版画 桃と核 peach stone 1972年

画像はAP22/30ですが、同じ図画を数点所有しており、今回の出品は

アールジュネス シロガネヒナ先生 版画デビュー作 『WINTER DREAM』

103/250です。いづれも同時期に作成された未使用作品です。

大人気ホアンコルネラ(Joan Cornella ) 限定12/100直筆サイン

サイン：版上サイン

藤城清治 リトグラフ 810/950

状態：未使用。

1856年フランス帝国 木版画『封建日本の鹿狩り』

額縁：新品。

風早のだるま夕日

額縁外寸：約445X370ｍｍ

池田修三 七月

箱あり。

ベルナール・ガントナー 春の朝 リトグラフ HC サイン



デイビッドガエーゴス エメラルドベイサンライズ



☆坂本直行☆「みやまだいこん」シルクスクリーン四ツ 未使用！

【 坂本直行 画歴 】

銅版画 : 筆塚稔尚「waltz for claire」



ベルナール・ガントナー 農家の庭 リトグラフ

１９０６年釧路で生まれる

【本間武男】『 ふる里 Ⅲ 』シルクスクリーン版画 サイズ２号 A.P.

１９１４年札幌に移住

★版画★織田義郎 銅版画 風みどりⅥ 額裏サイン・イラスト有★J138

１９１９年札幌二中（現札幌西高）に入学

★ラッセン 巨大版画 ハワイにて購入 作家保存版 限定100部 直筆サイン入り

１９２４年北大農学部実科に入学

WCP バンクシー LOVE RAT WEST COUNTRY PRINCE

１９２７年北大卒業後、東京（田園調布）で2年間温室園芸研究

次元を超えて 村上隆 ポスター

１９２９年帰札

★シム・シメール 2in1 地球の鼓動 限定版画 絵画

１９３０年十勝（現）広尾町の牧場にて牧畜

HIROTTON シルクスクリーン 限定50枚

１９３６年広尾町下野塚に開拓者として入殖

【額付】平松礼二「愛と知の讃歌（特別限定版）」【本金箔】【作家直筆サイン】

開拓の傍ら日高の山々と植物を描き続ける

梅沢和木 サイン付きポスター

春 結婚（五男二女誕生）

てぃんくる 版画 rose ciero la sera

１９５７年札幌大丸藤井で第一回個展（以後毎年開催’82年まで）

版画 面梟 メンフクロウ 梟 ふくろう フクロウ barn owl 水性木版画

１９５９年日本橋白木屋デパートで第一回東京個展（以後隔年開催）

☆ 清水 敦 ☆「 おもちゃ 」 銅版画 特寸 良好！

１９６０年農業をやめ、開拓地を離れ豊似市街に移住。画業に専念

JIM BUCKLES ジム・バックルス 古城 リトグラフ 95分の74 美品

１９６５年札幌宮の沢に移住。

1994 年ウィンブルドン・オフィシャル絵画 by画家バクスター氏

１９６７年ネパールへスケッチ旅行

【tomatomaton様専用】ジャック・デペルト リトグラフ 秋の川辺

以後4回ネパールに行き、ヒマラヤを描く

松本旻 版画 桃と核 peach stone 1972年

１９７３年カナダへスケッチ旅行

アールジュネス シロガネヒナ先生 版画デビュー作 『WINTER DREAM』

１９７４年北海道文化賞受賞

大人気ホアンコルネラ(Joan Cornella ) 限定12/100直筆サイン

１９８２年5月2日 膵臓癌で没（75歳）

藤城清治 リトグラフ 810/950



1856年フランス帝国 木版画『封建日本の鹿狩り』

※額縁などの価格が上がり値上げさせて頂きました。

風早のだるま夕日



池田修三 七月

種類...シルクスクリーン

ベルナール・ガントナー 春の朝 リトグラフ HC サイン

形式...額縁入り

デイビッドガエーゴス エメラルドベイサンライズ

主題...静物

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

帯広市の六花亭製菓の包装紙のデザインを手がけたことで有名！ 作者：坂本直行題名：「 みやまだいこん 」技法：シルクスクリーンサイズ：イメージサイズ約300X220mmエディション：103/250画像はAP22/30ですが、同じ図画を数点所有しており、今回の出品は103/250です。いづれも同時期に作成された未使用作品です。サイン：版上サイン状態：未使用。額縁：新品。額縁外寸：約445X370ｍｍ 箱あり。【 坂本直行 画歴 】１９０６年釧路で生まれる１９１４年札幌に移住１９１９年札幌二中（現札幌西高）に入学１９２４年北大農学部実科に入学１９２７年北大卒業後、東京（田園調布）で2年間温室園芸研究１９２９年帰札１９３０年十勝（現）広尾町の牧場にて牧畜１９３６年広尾町下野塚に開拓者として入殖開拓の傍ら日高の山々と植物を描き続ける春 結婚（五男二女誕生）１９５７年札幌大丸藤井で第一回個展（以後毎年開催’82年まで）１９５９年日本橋白木屋デパートで第一回東京個展（以後隔年開催）１９６０年農業をやめ、開拓地を離れ豊似市街に移住。画業に専念１９６５年札幌宮の沢に移住。１９６７年ネパールへスケッチ旅行以後4回ネパールに行き、ヒマラヤを描く１９７３年カナダへスケッチ旅行１９７４年北海道文化賞受賞１９８２年5月2日 膵臓癌で没（75歳）※額縁などの価格が上がり値上げさせて頂きました。種類...シルクスクリーン形式...額縁入り主題...静物

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆坂本直行☆「みやまだいこん」シルクスクリーン四ツ 未使用！銅版画 : 筆塚稔尚「waltz for claire」ベルナール・ガントナー 農家の庭 リトグラフ【本間武男】『 ふる里 Ⅲ 』シルクスクリーン版画 サイズ２号 A.P.★版画★織田義郎 銅版画 風みどりⅥ 額裏サイン・イラスト有★J138