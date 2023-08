【税込?送料無料】 限定破格！FORSOMEONE チェックブルゾンシャツ ブルゾン

【限定破格により、限界以上に大幅値下げさせていただきました!】

◆商品名◆

FORSOMEONE SATOSHIOGAWA

forsomeone satoshiogawa

フォーサムワン(小川 哲史)

CHECK SHIRTS JACKET

チェックシャツジャケット

ブルゾン

size50表記(L~XLサイズ※着用目安)

状態:美品(数回程度着用、目立った傷や汚れなし、素人保管の為、多少の傷や汚れなどあるかもしれませんので、中古品であることを予めご理解ください)

【定価¥69,300】

コレクションとして所持しておりましたが、お金が入り用になりましたので、今回手放すことに致しました。

即決購入可能であれば、多少の値引きはご対応させていただきますが、送料込みから着払いのご対応となると思いますので、予めご理解ください。

大事に着て頂ける方にお譲り出来たらと思っております。

購入検討中の方は、気軽に、いいねorコメントください。

※いいね、値段交渉、梱包&発送、送料、セット購入、注意事項などの詳細につきましては、

プロフィール欄に説明欄の補足として記載しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。

出品日:2023/05/29

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーサムワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

