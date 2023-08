最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム)

ご覧頂き有難う御座います。

【SIGMA】広角レンズ14-24 F2.8



OLYMPUS

1.レンズED14-42mm F3.5-5.6

キャップ前後付き

2.レンズキャップLC-37C

3.レンズガード 49mm

の3点セットの出品です。

お渡しする物は写真1になります。

★バラ売りは致しません。

■外観

3点とも、とても綺麗な状態で、

レンズ本体、およびレンズガードに傷は有りません。

■動作確認済みです。

商品はユーズド品になります。

またしっかりとチェックはしておりますが、見落としがあるかもしれません。

ご検討よろしくお願いします。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 高倍率ズームレンズ

フォーマット種類: マイクロフォーサーズ

レンズマウント(メーカ): マイクロフォーサーズ

一眼レフ/ミラーレス

#オリンパス

#OLYMPUS

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

