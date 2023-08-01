お知らせ ログイン 会員登録 出品
最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム)

商品の説明

ご覧頂き有難う御座います。
【SIGMA】広角レンズ14-24 F2.8

【美品】Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z
OLYMPUS
Canon EF24ー105㎜ F4L IS ∥ USM
1.レンズED14-42mm F3.5-5.6
Canon EF24-105mm F4L IS USM
　キャップ前後付き
Tamron タムロン　28-75mm f2.8 G2
2.レンズキャップLC-37C
【週末値引】ニコン　AF macro 60mm f/2.8D
3.レンズガード 49mm
TAMRON (タムロン) 70-300mm F4.5-6.3
の3点セットの出品です。
SONY 望遠レンズ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS 美品
お渡しする物は写真１になります。
【美品】ニコン Nikon AF-S DX NIKKOR 10-24mm
★バラ売りは致しません。
極上美品【Panasonic】LUMIX 100-300mm F4-5.6 II

オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C
■外観
SIGMA 28-70mmD F2.8 EX Nikon用
3点とも、とても綺麗な状態で、
タムロン 標準ズームレンズ 24-70mm f2.8 Canon用
レンズ本体、およびレンズガードに傷は有りません。
Canon RF100-400mm保護フィルター&レンズフード

ニコン Nikon Nikkor 105mm F1.8 レンズ
■動作確認済みです。
M.ZUIKO DIGITAL ED40-150mmf4.0-5.6 R

SONY FE 70-300F4.5-5.6 G OSS
商品はユーズド品になります。
美品!! Canon キャノン用 COSINA AF 19-35mm #5438
またしっかりとチェックはしておりますが、見落としがあるかもしれません。
TAMRON AF 28-300mm♥️高倍率ズームレンズ♥️ニコン用 美品

タンロン(TAMRON) 18-270mm PZD VC.
ご検討よろしくお願いします。
キャノン EF 24-105mm 焦点カメラ レンズ

値下げ不可 シグマ SIGMA 30mm 1:1.4 DC DN Xマウント
AF機構有無: AF
❤️新品同様❤️オリンパス M.ZUIKO 14-42mm 電動パンケーキレンズ
color: BLACK
SIGMA Art 85mm DG HSM f1.4 キャノン用
ズームレンズタイプ(新): 高倍率ズームレンズ
F06★ニコン AF-S NIKKOR 17-55mm F2.8 /4993
フォーマット種類: マイクロフォーサーズ
TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD ソニーFE
レンズマウント(メーカ): マイクロフォーサーズ
フジノンレンズ XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II シルバー
一眼レフ/ミラーレス
美品♪☆手振れ補正!!☆ Canon EF-S 17-85mm IS #5344
#オリンパス
RF24-105mmf4-7.1 IS STM
#OLYMPUS

カメラレンズ 超望遠レンズ❗️800mm

商品の情報

商品のサイズマイクロフォーサーズマウント
ブランドオリンパス
商品の状態目立った傷や汚れなし

SONY E 16-55F2.8 G

SIGMA100-400mmF5-6.3 DG DN OS SONYEマウント用

【美品】TAMRON AF 180mm 3.5 Nikon用 付属品多数

【ほぼ新品セット】タムロン TAMRON 28-75mm

Canon efs18-55mm 55-250mm

◤早い者勝ち EF 70-200mm F2.8 L USM とエクステンダー

おすすめ品 Canon EF17-40mm F4L USM フード、フィルター付
ご覧頂き有難う御座います。OLYMPUS 1.レンズED14-42mm F3.5-5.6　キャップ前後付き2.レンズキャップLC-37C3.レンズガード 49mmの3点セットの出品です。お渡しする物は写真１になります。★バラ売りは致しません。■外観3点とも、とても綺麗な状態で、レンズ本体、およびレンズガードに傷は有りません。■動作確認済みです。商品はユーズド品になります。またしっかりとチェックはしておりますが、見落としがあるかもしれません。ご検討よろしくお願いします。AF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): 高倍率ズームレンズフォーマット種類: マイクロフォーサーズレンズマウント(メーカ): マイクロフォーサーズ一眼レフ/ミラーレス#オリンパス#OLYMPUS

商品の情報

商品のサイズマイクロフォーサーズマウント
ブランドオリンパス
商品の状態目立った傷や汚れなし

最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム)

36分钟前

最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム)

¥16,900 ¥12,675

(税込) 送料込み
6
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

85832d659d

 1401

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

85832d659d
最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム) 最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム)
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 最高の品質 オリンパスレンズ14-42 mmF3.5-5.6 &自動開閉キャップ LC37C レンズ(ズーム)
© www.inba.net, Inc.