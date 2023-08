先月購入しました。

☆新品タグ付き☆ビアズリーウエストリブテンセルデニムパンツ

出番がないので、出品致します。

定価19800円でした。

カラー...ライトグレー

◼️ご注意◼️

☆新品タグ付き☆ビアズリーウエストリブテンセルデニムパンツ

◯自宅保管、素人採寸、素人検品でありますこと ご理解下さる方よろしくお願いします。

◯発送前には汚れや傷がないか確認しております が、もしかしたら気づかない汚れがあるかもし

れません。ご了承下さい。

◯ご購入後の返品は受け付けておりません。

☆新品タグ付き☆ビアズリーウエストリブテンセルデニムパンツ

◯保管具合により折り畳みジワがあります。

◯小さく折り畳んで発送致します。

丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

☆新品タグ付き☆ビアズリーウエストリブテンセルデニムパンツ

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビアズリー 商品の状態 新品、未使用

