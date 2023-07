DSQUARED2

レディースのモデルになりますがメンズとして着用してました。

メンズの42のサイズ感と同じくらいです。

DSQUARED2 ディースクエアード

こちらのモデルがクールガールジーンというモデルで、メンズの様な派手な加工とシルエットなので

普通に僕が使用してました。

細身のスキニーとして着用してました。

ストレッチ効いています。

もちろんレディースの方にもおすすめです。

寸法は記載の通りです。

ウエスト40

股上26

股下69

DIESELやDOLCE&GABBANA、リーバイス、DENHAM、サンローランなどのデニムが好きな方にもおすすめです。

※値下げ対応可能です。

値下げ希望額を提示して頂けるとそこから相談で決めたいと思います。

値下げ後に他の方が購入するケースが多々ありますが早い者勝ちとさせていただきます。

44

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

