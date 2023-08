安いそれに目立つ GAME Vaultroom CENTER BLK / TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品概要】

ボルトルームのゲームセンターTシャツになります。

ゲームコミュニティの刺繍が入ってるモデルは珍しいです。

胸の文字は刺繍になります。

色はブラック(黒)になります。

インラインのアイテムは毎回即完売でこちらも即完売アイテムとなります。

ボルトルームオリジナルのステッカーも付属します。(プライスダグ内に入っています。)

【サイズ】

Lサイズ

身丈 76cm 身幅 60cm 肩幅 56cm 袖丈 25cm

【状態】

新品未使用品となります。

自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。

【購入先】

公式オンライン

お値下げについては不可でお願い致します。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

