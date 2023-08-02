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値引きする PlayStation4 PS4 500GB コントローラーケーブル3本付き 家庭用ゲーム本体

商品の説明

「PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB CUH-2000AB01」
⭐️新品未使用 店舗印有りswitch 有機ELホワイト 液晶本体と空箱のみ⭐️
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
SONY PS4 プレステ4 本体 CUH-1000A ジェットブラック現状品
定価: ￥ 29980
Playstation5 CFI-1100A ps5本体 プレステ5

極美品 ほぼ未使用 VITA ヴィータ 2000 本体 ピンクブラック 完品
2017年購入。
Nintendo Switch 2019年以降モデル
外箱に傷ありますが、本体、コントローラーに目立った傷や汚れはございません。
NINTENDO SWITCH JOY-CON ネオンブルー/ネオンレッド
コード全て揃っているためすぐに使用できます。
【起動確認済】GAMECUBE　オレンジ　ソフト6本セット
さらにコントローラー接続コードは3本ございます。
任天堂　バーチャルボーイ　美品
友達とのプレイも可能です。
ニンテンドーSwitch Lite コーラル

値下げNintendo Switchニンテンドースイッチライト本体ブルー
内容:
[1週間限定価格]任天堂ファミコン、ディスクシステム、カセット12枚セット
PS4本体
作動OK！トレイ訳あり パナソニック 3DO REAL リアル FZ-1
コントローラー　1体
PS4 本体　CUH-2200B プレイステーション4 500GB
電源コード
★ゲームボーイアドバンス本体★ミルキーピンク★美品★箱 説明書付き
HDMIコード
【未使用】Nintendo Switch あつまれどうぶつの森
コントローラー接続コード　3本
PlayStation5 デジタルエディション本体

PlayStation4 CUH-2000BB01 1TBモデル PS4 本体
#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStation4 #PlayStation_4 #PS4

【スマブラ】Nintendo Switch 本体 ジョイコン ドック セット

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

PlayStation4 PS4 本体 CUH-2200AB01箱なし

SONY PlayStation3 CECH-4000C プレステ3 付属あり
「PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB CUH-2000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価: ￥ 299802017年購入。外箱に傷ありますが、本体、コントローラーに目立った傷や汚れはございません。コード全て揃っているためすぐに使用できます。さらにコントローラー接続コードは3本ございます。友達とのプレイも可能です。内容:PS4本体コントローラー　1体電源コードHDMIコードコントローラー接続コード　3本#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStation4 #PlayStation_4 #PS4

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商品の状態目立った傷や汚れなし

値引きする PlayStation4 PS4 500GB コントローラーケーブル3本付き 家庭用ゲーム本体

7分钟前

値引きする PlayStation4 PS4 500GB コントローラーケーブル3本付き 家庭用ゲーム本体

¥14,500 ¥12,325

(税込) 送料込み
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出品者

3efdad50ad3b

 1903

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コメント (13)

3efdad50ad3b
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