【最安値挑戦】 NORTH THE FACE 新品未使用 ダグアンポンチョ ポンチョ

袖付きの防水ポンチョ「タグアンポンチョ」は、

防水透湿性に優れた2.5層構造のハイベントを使用したアウター。

ショルダーに切り替えを施したアイコニックなデザインも踏襲しつつ、ミニマルなデザインに仕上げているため、アウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめです。

商品名

THE NORTH FACE ノースフェイス

Taguan Poncho タグアンポンチョ

定価 26400円

○表記サイズ

Lサイズ ユニセックス

○実寸サイズ

着丈 102cm

身幅 116cm

裄丈 92cm

○素材

HYVENT Clear D (2.5層)

(表側:ナイロン100%、裏側:ポリウレタンラミネーション)

○カラー

ユーティリティブラウン×ケルプタン

収納ポーチに入れて未使用のまま保管しておりました。

人気で廃盤のベージュカラーです。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

