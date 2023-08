【商品詳細】

◉ブランド CELINE

◉カラー グレー

◉サイズ 34

ウエスト 約35.5cm

股上 約25.5cm

股下 約67cm

渡り 約26.5cm

裾幅 約19cm

※平置き採寸です。多少の誤差はご容赦下さい。

◉説明

未使用タグ付き。

都内ブランドショップにて購入。

ベルトループの無いスッキリとしたデザインです。

◉安心の匿名配送◉

即購入可能

よろしくお願いします。

↓アパレルアイテム出品中↓

#Yuapparel

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

柄・デザイン···無地

シルエット···テーパード

カラー···グレー

素材···ウール

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

