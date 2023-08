アンブッシュ × ナイキ ダンク ハイ

フラッシュ グリーン/ブラック

AMBUSH × NIKE DUNK HIGH

FLASH LIME/BLACK

型式:CU7544-300

サイズ:25.5cm

同サイズの他のスニーカー▶︎ #gajumaru255

他のスニーカー▶︎ #gajumarusneakers

未使用・未試着・新品!

【注意】箱に傷、凹みなどがある場合があります。

デザイナー、"YOON(ユン)"と、パートナーのミュージシャン、"VERBAL(バーバル)"により設立された"AMBUSH(アンブッシュ)"は、目下スニーカーカルチャーを揺るがす人気ブランドとなっている。"DIOR MEN(ディオール メン)"のジュエリーデザイナーも務めるYOONによる、"NIKE(ナイキ)"とのコラボレーション作、"DUNK HIGH AMBUSH(ダンク ハイ アンブッシュ)"は、2020年12月の、"LETHAL PINK(リーサルピンク)"、そして幻の非売品サンプル、"CHICAGO(シカゴ)"に続く、第4のカラー、"DEEP ROYAL(ディープ ロイヤル)"が去る5月に登場し爆発的なヒットを放った。

新たに、"FLASH LIME(フラッシュ ライム)"のニューカラーがスタンバイした。モックアップの予想図ではアッパーからソールに至るまでネオン系のグリーン1色でベースを構成。バイクのエキゾーストパイプをイメージしたスウッシュのみブラックアウト、大胆な2トーンでアップデートを施した。

人目を引くヒールカウンターにはデボス加工によるワードマークを配し、ソックライナーとシュータンタグには、"AMBUSH"のロゴをプラス。ダンクのクラシックなシルエットをディテールを現代的なアレンジにより意外性のあるデザインへと仕上げている。

ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスで人気のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名なのアシックス(ASICS)、ロングセラーモデルM996に代表されるニューバランス(NEW BALANCE NB)、定番のオールスターが大人気のコンバース(CONVERSE)、オールドスクールが幅広い世代に支持されるVANS(バンズ)を抑えて世界一のスニーカーブランドです。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

