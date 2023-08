【在庫限り】 《新品未使用》激レア コンバース オールスター100 グラデーションカモ スニーカー

「BRAND-NEW VINTAGE/MILITARY」をテーマにしたオールスター100のアレンジモデル。

輪郭をぼかし、グラデーション調で仕上げたカモ柄をアッパーに採用。

画像で見るより実物の方が数倍素晴らしいです。

さまざまなスタイリングに馴染むシックなオリーブカラー。

もちろん箱付です。

アッパー : コットン

アウトソール : ラバー

他サイトにも出品しておりますので、

突然削除する場合がございます。

購入をご検討中の方はお早めにコメントかお手続きをお願いいたします。

#コンバース

#コンバースハイカット

#コンバースオールスター

#コンバースオールスター100

#コンバースオールスター100グラデーションカモ

#スニーカー

#ナイキ

#ニューバランス

#アメカジ

柄・デザイン··· グラデーションカモ

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···キャンバス

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

