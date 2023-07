カラー···ブルー

シルエット···ワイド

丈···フルレングス

デニム生地のものです

着用回数は10回程になります

写真のシワは洗濯により落ちると思います

これからも経年変化を楽しめます

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

