まとめ買いでお得 【卸売価格】0.226 I SI2 Round ダイヤモンド ルース 裸石 天然 その他

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0.319ct 天然ピンクダイヤ FANCY LIGHT ORANGY PINK



【美品】＊HERMES＊スカーフリング＊ゴールド＊シェーヌダンクル＊

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ルイヴィトン 大理石



FANCY VIVID PURPLE PINK 0.083ct ピンクダイヤ

【卸売価格】0.226ct I SI2 Round ダイヤモンド ルース 裸石 天然 中央宝石研究所ソーティング付き

NOIR KEI NINOMIYA ホワイト ロゴ ハーネス



●高価値☆サファイア 161ピース 37.90ct 指輪/ネックレス等に●

【詳細】

トーカティブ talkative ジュエリーボックス 限定 2021

主石: 天然ダイヤモンド

CHANEL シャネル カフス レア ヴィンテージ ココマーク ココ ブラウス

カラット (Carat) : 0.226ct

新品パンパン売り！アクセサリー 貴金属 10kg ゴールド シルバー 天然石

カラー (Color) : I

⭐︎アンティーク⭐︎珊瑚などの彫刻、ヴィンテージアクセサリー色々まとめ

クラリティ (Clarity) : SI2

Vivienne Westwood マフラー 男女兼用 2022AW

カット (Cut) : Good

ピンクダイヤモンドルース/LIGHT PINK/ 0.261 0.224 ct.



ダイヤモンド 0.18ct ルース ハートシェイプ ダイヤ ハート中央宝石

【付属品】

0.081ct Very Light Greenish Blue SI-1

中央宝石研究所ソーティング付き

アナ スイ/蛇モチーフ イヤーカフ (ANNA SUI)



桜桃さま 確認用



（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 14.75ct （証明書付）

【注意事項】

【希少】Fancy Pink Brown 0.278 ファンシー ピンク ダイヤ

▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。

FANCY PINK 0.068ct RD/RT2074/CGL

▪ 加工依頼も、コメントいただければ、 相談させていただきます。

EAU DOUCE４℃ | K18イエローゴールド ネックレス

▪ 購入後の返品はお断りさせて頂いております。

＜K18WG＞アレキサンドライト0.12ct ダイヤ0.08ctペンダントトップ

▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。

【卸売価格】0.226 I SI2 Round ダイヤモンド ルース 裸石 天然



非加熱天然ピンクヴァイオレットスターサファイア 2.209ct



《希少石》FANCY GREENISH YELLOW (UNDETERMNED)

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kikiさま 専用



上質! 33.9ct ★ 天然 無処理 トルコ石 ターコイズ カメオ ルース

【複数購入￼の割引】

（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 10.6ct（証明書付）



グランディディエライト 2.86ct

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K18/K18WGおはなカットアメジストペンダントトップ

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*ブランド品、割引商品は対象外

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スタージュエリー 時計 MOON SHOT



HERMES エルメス スカーフリング サテライト



K18・18金インフィニティペンダントトップ

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■JO1B自撮棒黒■R016Sボールド銀■R016Gボールド金■R010Sノット

#プレゼント #ジュエリー

agete アガット 時計 ホワイト ランウド ソーラーウォッチ シルバー

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#ダイヤモンド

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ルイヴィトン 大理石

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FANCY VIVID PURPLE PINK 0.083ct ピンクダイヤ

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ピンクダイヤモンドルース/LIGHT PINK/ 0.261 0.224 ct.

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

アナ スイ/蛇モチーフ イヤーカフ (ANNA SUI)桜桃さま 確認用（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 14.75ct （証明書付）【希少】Fancy Pink Brown 0.278 ファンシー ピンク ダイヤ