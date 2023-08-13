まとめ買いでお得 【卸売価格】0.226 I SI2 Round ダイヤモンド ルース 裸石 天然 その他

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0.319ct 天然ピンクダイヤ FANCY LIGHT ORANGY PINK
【美品】＊HERMES＊スカーフリング＊ゴールド＊シェーヌダンクル＊
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ルイヴィトン 大理石
FANCY VIVID PURPLE PINK 0.083ct ピンクダイヤ
【卸売価格】0.226ct I SI2 Round ダイヤモンド ルース 裸石 天然 中央宝石研究所ソーティング付き
NOIR KEI NINOMIYA ホワイト ロゴ ハーネス
●高価値☆サファイア 161ピース 37.90ct 指輪/ネックレス等に●
【詳細】
トーカティブ talkative ジュエリーボックス 限定 2021
主石: 天然ダイヤモンド
CHANEL シャネル カフス レア ヴィンテージ ココマーク ココ ブラウス
カラット (Carat) : 0.226ct
新品パンパン売り！アクセサリー 貴金属 10kg ゴールド シルバー 天然石
カラー (Color) : I
⭐︎アンティーク⭐︎珊瑚などの彫刻、ヴィンテージアクセサリー色々まとめ
クラリティ (Clarity) : SI2
Vivienne Westwood マフラー 男女兼用 2022AW
カット (Cut) : Good
ピンクダイヤモンドルース/LIGHT PINK/ 0.261 0.224 ct.
ダイヤモンド 0.18ct ルース ハートシェイプ ダイヤ ハート中央宝石
【付属品】
0.081ct Very Light Greenish Blue SI-1
中央宝石研究所ソーティング付き
アナ スイ/蛇モチーフ イヤーカフ (ANNA SUI)
桜桃さま 確認用
（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 14.75ct （証明書付）
【注意事項】
【希少】Fancy Pink Brown 0.278 ファンシー ピンク ダイヤ
▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。
FANCY PINK 0.068ct RD/RT2074/CGL
▪ 加工依頼も、コメントいただければ、 相談させていただきます。
EAU DOUCE４℃ | K18イエローゴールド ネックレス
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＜K18WG＞アレキサンドライト0.12ct ダイヤ0.08ctペンダントトップ
▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。
【卸売価格】0.226 I SI2 Round ダイヤモンド ルース 裸石 天然
非加熱天然ピンクヴァイオレットスターサファイア 2.209ct
《希少石》FANCY GREENISH YELLOW (UNDETERMNED)
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kikiさま 専用
上質! 33.9ct ★ 天然 無処理 トルコ石 ターコイズ カメオ ルース
【複数購入￼の割引】
（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 10.6ct（証明書付）
グランディディエライト 2.86ct
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K18/K18WGおはなカットアメジストペンダントトップ
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*ブランド品、割引商品は対象外
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スタージュエリー 時計 MOON SHOT
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#ダイヤルース
FANCY VIVID PURPLE PINK 0.083ct ピンクダイヤ
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