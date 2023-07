最安価格 SANYO Xacti DMX-CA9 ビデオカメラ

SANYO Xacti DMX-CA9

デジタルムービーカメラ2台セットです。

色はブラックとグリーンです。

中古品です。動作確認済みです。写真とムービーが手軽に撮れます。

ソフトケースは使用感があります(一応洗濯しました)が、本体は目立った汚れや傷はありません。箱はありません。

充電器は1つですがリチウム電池は3個、SDカードも中古ですが4個あります。

写真に写っているものが全てです。

2台あると子供さんご兄弟の運動会や家族での旅行時に大変活躍してくれます。

<内容員数>

DMX-CA9ブラック✖️1

DMX-CA9グリーン✖️1

充電器✖️1

リチウムイオン電池✖️3

USB接続ケーブル✖️1

AV接続ケーブル✖️1

ソフトウェアCD✖️1

取説一式✖️1

ソフトケース✖️1

ストラップ✖️2

SDカード(2GB)✖️4

<仕様>

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

VIDEO FORMAT: MEMORY CARD

WIFI CONNECTIV.: WITHOUT WIFI

センサーサイズ: 1/2.5 型

モニタ有

光学ズームクラス別: 4.5〜9.4倍

光学ズームクラス別2: 8倍以下

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1280X720

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

形状: 縦型

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

撮像素子種類: CMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 851〜950万画素

顔認識種類: 顔認識機能

#三洋電機

#SANYO

#デジタルムービーカメラ

#ザクティ

以上のセットでご理解いただける方、ご購入宜しくお願い致します。

値下げしましたー!

商品の情報 ブランド サンヨー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

