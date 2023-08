新品firetvstickまでセット

テレワークの気分転換に天井等に大画面で

家電らしくないデザインで、オブジェ的に飾っておけるデザインが子供も喜ぶ素敵な一品

なかなか映画館が難しい時に、お子様に手軽に大画面で如何でしょうか

又、室内だけでなくキャンプでも大活躍、テントや、車内が映画館に

47mm四方の超小型モバイルプロジェクター、スマートビームアートです。

スマートフォンやパソコンに接続してお楽しみ頂けます。

寝室などで天井に動画などを写すことができます。

購入してほとんど使っていないので

■仕様

・投影方式DLP DMD

・明るさ 最大40ANSIルーメン

・フォーカス機能付き(手動)

・解像度 VGA(640×480)

・アスペクト比 4:3

・投影距離 20cm~300cm

・投影サイズ 2mで60インチ

・使用時間 100分 バッテリー内蔵型

■付属品

・本体

・電源(ACアダプター海外仕様、microB USBケーブル)

・MHL(microB)-microHDMIケーブル

・microHDMI-HDMI ケーブル

・5ピン-11ピン変換アダプタ

・説明書

・本体固定用クリップ(三脚取り付け用)

・三脚

お家時間の楽しみに

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

