2022高い素材 単焦点広角レンズ Canon EF-S　24mm STM F2.8 レンズ(単焦点)

Canon 単焦点広角レンズ EF-S 24mm F2.8 STM

ソニー 単焦点レンズ FE 50mm F1.8 SEL50F18F

APS-C対応 EF-S2428STM

13584 カビ曇り無し！良品 Nikon Ai-S 50mm F1.2 ニコン



Lumix LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7

動作確認済みです

SIGMA 35mm f1.4 DG HSM art Canon

レンズ使用によるチリやほこりが若干ありますが

最終値下げ【保証残あり】Canon RF50mmF1.8STM

撮影に影響はありません

EF 500mm F4.5 L USM



美品!Nikon テレコンバーター TC-20EⅡ

元箱 取扱説明書 前後のキャップ有

Nikon AF-S 40mm F2.8 G★凄く寄れるレンズ☆3634-2

レンズプロテクターは装着済みです

ミノルタ MC ROKKOR-SI 28mm f2.5 オールドレンズ #54



Canon マウントアダプター EFからRFマウントに変換・保証書付

製品型番‎EF-S 2428STM

美品Voigtlander NOKTON 35mm F1.2 フォクトレンダー

焦点距離 ‎24 ミリメートル

【極美品】Mamiya G 150mm F4.5 マミヤレンズ

F値‎2.8

富士フィルム XF35 F1.4 R FUJIFILM

レンズタイプ‎単焦点レンズ

Carl Zeiss Tessar 50㎜ f2.8 マウントアダプターあります

フィルター径‎52mm

超美品 ニコン AI NIKKOR 28mm f3.5 MF レンズ S008

レンズ構成‎5群6枚

SIRUアナモルフィックレンズ 3本セット ソニーEマウント

レンズマウント‎キヤノン EF-S

コシナAPO-LANTHAR35mm aspherical



SMC Takumar 35mm F2 黄変なし フード フィルター付 L673



SONY FE 50mm F2.8 Macro

開放F値...2.5～3.0未満

【セール】Nikon AF NIKKOR 85mm F1.8【フィルタ付】

焦点距離...18mm～70mm未満

希少 Asahi Universal Takumar 1:4 / 100



極美品 PENTAX FA77mm F1.8 Limited ブラック

中古品という事を

ニコン AI 50mm F1.4 単焦点レンズ A836

ご理解の上御入札お願いいたします

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon 単焦点広角レンズ EF-S 24mm F2.8 STMAPS-C対応 EF-S2428STM動作確認済みですレンズ使用によるチリやほこりが若干ありますが撮影に影響はありません元箱 取扱説明書 前後のキャップ有レンズプロテクターは装着済みです製品型番‎EF-S 2428STM焦点距離 ‎24 ミリメートルF値‎2.8レンズタイプ‎単焦点レンズフィルター径‎52mmレンズ構成‎5群6枚レンズマウント‎キヤノン EF-S開放F値...2.5～3.0未満焦点距離...18mm～70mm未満中古品という事をご理解の上御入札お願いいたします

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品！バブルボケ！TRIOPLAN 100mm F2.8 ゼブラ オールドレンズNikon AI Nikkor 35mm f/1.4S【期間限定出品】SIGMA 85mm F1.4 DGTAMRON 24mm F2.8 Di III OSD F051 SONY