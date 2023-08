◇公式◇

psa10 25枚限定 topps now 2022 大谷翔平 #31



ステッカー付き

★スレやキズが見当たらない美品をコンプしましたが少しの見落としご了承ください。

◇ミニフォトケース、スリーブ+ポケットファイル付き

◇メルカリ便匿名配送、箱発送

即購入⭕

おまとめ買い送料お値引き⭕

お取り置き、お値下げ交渉❌

韓国

ソウルコン

LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ

WINGS FINAL

MINI PHOTO CARD

コンプリート

セット

ペンミ

RM

グク

ジミン

テテ

ユンギ

ホソク

ジン

バンタン

防弾

トレカ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

