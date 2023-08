商品ページの閲覧ありがとうございます(*´꒳`*)

▲RADO ラド― DIASTAR ダイヤスター デイト メンズ腕時計の出品です(*^^*)

中古のお品物となります。

若干の小傷はありますが目立つ傷や汚れはなく全体的に状態は良いかと思います。

動作品

サイズ

横27.5mm 縦28.1mm 厚み6.2mm

モデル番号

152.0420.3

クォーツ

自宅保管にご理解のある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m

親族より正規店購入品を譲って頂きました。

〇付属品は画像の物が全てとなります。

画像に映っていない部品などは欠品しておりますのでご了承下さい。

〇気を付けて出品しておりますが、型番などは必ず画像、商品でご確認下さい。

○素人による採寸ですので誤差はご容赦ください。

○詳細は画像にてご確認お願い致します。

○細やかなシミ・スレ傷など見落としている場合があります…お店ではありませんのでご了承ください。

○自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。

○夜間・土日の質問にはすぐに答えられない場合があります。

☆★未開封品などもありますが、あくまでも中古品としてご納得頂ける方のみご購入ください☆★

AAM080

商品の情報 ブランド ラドー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品ページの閲覧ありがとうございます(*´꒳`*)全文読んで、ご納得頂けたのならご購入お願い致します!スムーズにお取引が出来るよう、心がけています☆即購入OKです●※お値下げは行っておりませんのでご了承ください※▲RADO ラド― DIASTAR ダイヤスター デイト メンズ腕時計の出品です(*^^*)中古のお品物となります。若干の小傷はありますが目立つ傷や汚れはなく全体的に状態は良いかと思います。動作品サイズ横27.5mm 縦28.1mm 厚み6.2mmモデル番号152.0420.3クォーツ自宅保管にご理解のある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m親族より正規店購入品を譲って頂きました。〇付属品は画像の物が全てとなります。画像に映っていない部品などは欠品しておりますのでご了承下さい。〇気を付けて出品しておりますが、型番などは必ず画像、商品でご確認下さい。○素人による採寸ですので誤差はご容赦ください。○詳細は画像にてご確認お願い致します。○細やかなシミ・スレ傷など見落としている場合があります…お店ではありませんのでご了承ください。○自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。○夜間・土日の質問にはすぐに答えられない場合があります。☆★未開封品などもありますが、あくまでも中古品としてご納得頂ける方のみご購入ください☆★AAM080

