【2022春夏新色】 メンカラ黒団扇文字♡うちわ文字♡カンペうちわ♡ファンサうちわ♡ アイドル

閲覧いただきありがとうございます(*ᴗˬᴗ)♡

ジャニーズグッズ セット

貼るだけで簡単なファンサ団扇文字です。

こちらは黒うちわのまとめページです。

ご希望のものがあればコメントください。

◎複数割引◎

他ページにて出品している団扇文字とまとめてご購入いただけます。

1枚目 700円

2枚目 600円

3枚目以降500円

+送料は一律200円です。

匿名配送ご希望の場合+100円で承ります。

まとめて商品を載せてるページもありますので、ご確認下さい。

希望の方はコメントよろしくお願い致します。

◎作成方法◎

・コンビニプリントにて普通紙に印刷したものです。

・ジャンボうちわに収まるサイズです。

・ラメやグリッター風のものは印刷したもので、実際にグリッターなどは使用しておりません。

・ご自身でお手持ちの団扇に、両面テープ等を使ってお貼り下さい。

・強化したい場合には、厚紙等を裏に貼ることをおすすすします。

◎配送方法◎

・梱包は文字を切り取りA4ファイルに入れ、角2封筒に入れ普通郵便で配送致します。

・簡易梱包となるため多少の傷ができてしまう場合があります。

✔︎オプション

お急ぎ匿名配送+100円

お急ぎ日時指定+300円

→ご希望の方はは購入前にコメントをよろしくお願い致します。

◎注意事項◎

・うちわ本体はつきません。

・規定内サイズです。

・印刷を行うことで、見本画像と色味などが多少違って見える場合がございます。

・素人が作成したもののため、多少の擦れなどある場合がございますのでご了承下さい。

・天候などの配送遅延により遅れる場合がありますので余裕を持ってご購入ください。

・配達による誤配達、遅延、紛失、破損等の事故があった場合、こちらでは責任を負いかねます。

#ファンサうちわ#カンペうちわ

#うちわ #団扇 #ファンサ文字 #コンサート #ツアー #ドーム #アリーナ #ライブ #アイドル #ジャニーズ #名前うちわ

SnowMan

SixTONES

なにわ男子

ジャニーズWEST

SexyZone

Hey!Say!JUMP

Kis-My-Ft2

SexyZone

TravisJapan

Aぇ!group

美少年

HiHiJets

少年忍者

7MEN侍

IMPACTors

深澤辰哉 渡辺翔太 佐久間大介 宮舘涼太 岩本照 阿部亮平 向井康二 目黒蓮 ラウール

