▽アイテム

Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス

Drawer ドゥロワー コットンシガレットカラーパンツ スティックパンツ

シルクサテンドロストパンツ

19SSのお品、微光沢が上品なドロストパンツです。

Deuxieme Classe定番人気のお品です。

見た目に品があるだけでなく、柔らかく薄手なシルク素材は軽くて通気性が良いので、夏にも快適な着心地です。

裾にかけてテーパードシルエットになっております。伸縮性のある素材なので締めつけ感がない穿き心地です。

上にボリュームのあるブラウスやニットを合わせればこなれカジュアルに。レーシーなトップスを合わせてセミオケージョンとしても使えます◎

当方普段Mを着る普通体型ですがこちらはちょうどよく着れました。ピッタリタイトになる事はなく、太もものラインを拾わずキレイなシルエットで履けました*

▽購入価格(定価)

28600円

▽カラー

ブラック

▽サイズ

表記サイズ 36

ウエスト 平置き約33.5

股上 約29

股下 約65

わたり幅 平置き約29

裾幅 平置き約15

▽ディテール

裏地無し

後ろにポケットあり

▽状態

4~5回程度の着用です。相応の使用感はあるかと思いますが、目立つ汚れやダメージはありません。

※検品はしておりますが中古ですので軽微な傷汚れの見落としはあるかもしれません。この旨ご理解いただけない方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。

▽発送

ゆうパケットポスト

よろしくお願い致します*

ご覧いただきありがとうございます。※※※※※※※※※ご購入前に必ずプロフィールをご一読くださいませ。ご購入=プロフィール内容に全て同意と理解いたしますのでよろしくお願いいたします。※※※※※※※※※▽アイテム Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラスシルクサテンドロストパンツ 19SSのお品、微光沢が上品なドロストパンツです。Deuxieme Classe定番人気のお品です。見た目に品があるだけでなく、柔らかく薄手なシルク素材は軽くて通気性が良いので、夏にも快適な着心地です。裾にかけてテーパードシルエットになっております。伸縮性のある素材なので締めつけ感がない穿き心地です。上にボリュームのあるブラウスやニットを合わせればこなれカジュアルに。レーシーなトップスを合わせてセミオケージョンとしても使えます◎当方普段Mを着る普通体型ですがこちらはちょうどよく着れました。ピッタリタイトになる事はなく、太もものラインを拾わずキレイなシルエットで履けました*▽購入価格(定価)28600円▽カラーブラック▽サイズ表記サイズ 36ウエスト 平置き約33.5股上 約29股下 約65わたり幅 平置き約29裾幅 平置き約15▽ディテール裏地無し後ろにポケットあり▽状態4~5回程度の着用です。相応の使用感はあるかと思いますが、目立つ汚れやダメージはありません。※検品はしておりますが中古ですので軽微な傷汚れの見落としはあるかもしれません。この旨ご理解いただけない方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。▽発送ゆうパケットポストよろしくお願い致します*---------------------------------------------------------CLANE yori マチャット ebure トゥモローランド ギャルリーヴィー 23区 IENA フレームワーク Whim Gazette リムアーク ユナイテッドトウキョウ ADORE アパルトモン

