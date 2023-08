カラー···ブラック

シーン/種類···ビジネス

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

容量···30〜39L

こちらで譲っていただきました。

サイズが私の出張に向いてないほど大きかったので出品します。

2022年3月に購入。

前の使用者様は2回、私は1回使用しました。

以下製品HPからの抜粋です。

[サイズ]

約 高さ 55 × 幅 34 × マチ 22cm

[重量]

約1.68kg

[容量]

約33L

[素材]

1680D コーデュラバリスティックナイロン

[商品について]

【トラベルパック 2】

機能性抜群で機内持ち込み可能なリュックサック。15.6インチ対応PC収納スペース、前面のポケット内にはキーフックや小分けのポケットが付いていて細かい整理が可能。

開口部が大きく開く、クラムシェル型になっているので物の出し入れは楽々です。サイドにはボトル用のポケットもあり旅行にぴったり。

背面にはスーツケースのハンドルに通せるパススルーパネルも装備されています。

耐水性に優れた素材で雨の日でも安心で快適にお使いいただけます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

