140×200cm 厚み4cm

カラー: ライトベージュ

サイズを間違えてしまい、折って使っていましたが、やはり違うサイズを買おうと決断したため、お探しの方にお譲りします。

2023年4月に楽天で購入。(購入履歴も画像付けました。)

ほとんど使用することなく眠っていたため目立つ傷や汚れはないかと思いますが、0才の子供が使用したため、見落としなどもあるかもしれません。

中古品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。

必ずプロフィールをお読みください。

◾️カラー:ライトベージュ&グレー(裏面)

◾️サイズ:140×200×4cm

【特徴】

・熱接着で、新環境・無毒性製品

・折り畳み式なので、収納・保管も簡単

・軽量で持ち運び・移動も楽々

・優れたクッション性で安心・安全

・4cmの厚さで優れた防音性・弾力

・生活防水でお手入れ・掃除も楽々

・ベビーフェンス、ガード兼保護

・カラフルなカラーでおしゃれなインテリア

プレイマット、caraz、カラズ、ハイハイ、赤ちゃん、出産準備、女の子ベビー、男の子ベビー、まとめ売り、春生まれ、夏生まれ、秋生まれ、冬生まれ、ロンパース、ベビー服、新生児、新生児服、退院着、西松屋、アカチャンホンポ、バースデー、ベルメゾン、千趣会、イオン、卯年、女の子服、娘服、女の子ママ、2wayオール、ベビー用品、コトリ、cottoli、ロンハーマンベビー、ロンハーマン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

