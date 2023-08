【 大感謝セール】 90s CONVERSE x ANACONDA SPORTS ALL STAR スニーカー

90s CONVERSE x ANACONDA SPORTS ALL STAR

90年代のアナコンダスポーツのコンバース別注スニーカー

オールスターがベースとなり、アウトソールは名作コーチと同様の物を採用

made in USA

箱付き

カラー:ホワイト

サイズ:8

状態:DEAD STOCK(キャンバス地に部分的にシミはあります)

ビンテージ品とブランド毎のまとめはこちらです↓↓

#conversegyutan

#vintagegyutan

Converse ChuckTaylor

以下、モデル詳細となります。

-----------------------

アメリカの老舗スポーツショップANACONDA SPORTSがコンバースへ制作依頼を掛けたAll Starタイプのハイカットキャンバス。

アナコンダスポーツは1902年に創業したニューヨークに拠点を構えるスポーツショップ。1990年代Converse社にアナコンダスポーツがオリジナルネームのスニーカーを依頼したことでで生まれたスニーカーです。当時のConverseはノースカロライナ州のランバートンにある工場にて生産しており、こちらはアメリカ生産末期からの一足です。

コンバースオールスターをベースに、アンクルパッチをオリジナルに変更し、アウトソールのテープラインもブラックにしたことでローテクながら、モノトーンカラーで収まった仕上がりとなっています。

粗いキャンバス生地と、がしっとしたコットンの質感は90sのコンバースらしい粗雑さを感じさせます。外側に向けられたアンクルパッチは、ラバープリントによる履き込むことで段々とひび割れがされる経年変化が楽しんでいただけます。

ラバーのヒールパッチにはヴィンテージのコンバース同様にMADE IN USA表記が捺され、当時ならではの雰囲気を併せ持ちます。星形の凹凸によるアウトソールは、1970年代に展開していたCOACH(コンバースによるスニーカーの種類)と同様のソールが採用されています。

--------------------

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

