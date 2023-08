■DSQUARED2

■DSQUARED2Made in PORTUGAL品番:S74KB0475 素材コットン100% 色:ブラック付属品:タグ■状態:新品未使用スタッフインターナショナルタグ付■サイズXL<EUサイズ50-52-54相当>ウエスト88-108cm 股上35.5cm わたり35-40cm 股下72cm 裾幅14.5cm※上記のように伸縮性があります。多少の誤差は、ご理解ご了承下さい。コメントディースクエアードから、20-21AW/SKI FIT/目を奪われる I LOVE D2 ロゴスウェットパンツのご紹介です大人気のディースクエアードから洒脱な大人のラグジュアリーな佇まいの都会派!!さすがに作りはとてもしっかりしていて手触りも非常になめらかデザインだけではない拘りが詰まっています。上質な素材感も大変楽しめる大変格好良いアイテム。 ラグジュアリーでありながらスポーティーな一面を併せ持つラインです。全体的に素晴らしい高級感とコントラスト、そしてオーラが溢れています。この完成度はディースクエアードならでは!何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう?すべて正規店購入の”100%完全正規品”になりますので安心してご入札ください。

【値下げ❗】adidas trefoil trackpantsナイキACG フリースパンツ Lcomme des garcons ギャルソン トラックパンツ サイドライン 黒ニードルズトラックパンツ エッグプラント 最終値引きニードルズ ニードルス tee 22 菅田将暉 BTS ストレートSEE SEE スーパー ワイド テーパード イージー パンツ サイズ Mブラックコムデギャルソン 寅一 パンツSupreme Dickies コラボベルトゴワテックス×QUIKSILVERスノーパンツ未使用