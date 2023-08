豪華で新しい SEIKO セイコー　SBXB022 アストロン　ジョコビッチ 腕時計(アナログ)

SEIKO ASTRON SBXB022

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SEIKO ASTRON SBXB022 NOVAK DJOKOVIC LIMITED EDITION ノバク・ジョコビッチ限定モデル シリアルナンバーは500番台です。 定価21万円以上です。発売時に正規店で予約購入後大切に使用していました。使用期間としては2ヶ月ほどで、それ以外は暗所にて大切に保管していました。素材: セラミック/ステンレス × ラバー 文字盤色: ブラック ムーブメント:ソーラー電波 Ref.No: SBXB022/8X82-0AF0 中古であることをご理解いただける方のみお願いします。当方タバコは吸いません。

