Nike Terminator Low University Gold and Navy / Michigan

ナイキ ターミネーター ロー ユニバーシティゴールド アンド ネイビー / ミシガン 紺黄

ナイキ ターミネーターシリーズからミシガンカラーを落とし込んだ新色。ローカットタイプの仕様となっており、Dunk Low(ダンクロー)のミシガンとも雰囲気が似ている一足。

アッパー全体をレザーで構築し、シュータンにはナイロン素材を使用するなど、従来のターミネーターと同じ質感を保っている。

kith tokyo購入の100%正規品です。

撮影のため1度着用したので未使用に近いとしましたが、傷や汚れなどはありません。

《サイズ》

27.5cm

《備考》

●すり替え防止の観点から返品、返金はご遠慮下さい。

●他サイトにも掲載しております。ご了承下さい。

メインカラー···ブルー、イエロー

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

